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Portal afirma que Barcelona não pagará multa rescisória de Lautaro e que jogador renovará com a Inter

Jogador argentino é tido como substituto ideal de Luis Suárez no Barcelona, mas clube não concorda com valor desejado pela Inter de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 20:04

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 20:04

Crédito: AFP
A novela envolvendo o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. De acordo com informações do site "Tuttomercato", o Barcelona, que tem no jogador seu principal objetivo no mercado de transferências, não pagará a multa rescisória do atleta.
O valor estipulado em contrato para tirar o argentino do San Siro é de 111 milhões de euros (R$ 666 milhões), montante que o Barcelona considera muito alto. O clube espanhol chegou a tentar uma negociação com a redução do valor e a inclusão de jogadores para amortizar o preço, mas viu a Inter bater o pé e manter postura firme exigindo o valor da multa.Com a ida do jogador cada vez mais longe para o Camp Nou, a diretoria do clube nerazzurri estuda oferecer uma renovação de contrato com aumento salarial para Lautato, de acordo com o "Tuttomercato".
Com contrato até junho de 2023, o novo vínculo seria estendido por mais um ano com a Inter de Milão, além da revisão nos vencimentos. A multa rescisória também poderia ser aumentada.
Ainda de acordo com o portal, Lautaro Martínez, até o momento, não deixou claro em nenhum momento que deseja deixar o clube italiano.

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