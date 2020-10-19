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futebol

Por visita de amigo, Rooney perderá os próximos três jogos do Derby

Atacante encontrou-se com um conhecido que estava infectado pelo Covid-19.
Ele não estará em campo contra Huddersfield, Nottingham e Cardiff...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 11:34

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:34

Crédito: Divulgação
Wayne Rooney não estará em campo nas próximas três partidas do Derby County. O atacante inglês se encontra em isolamento após encontrar com um amigo, que alguns dias depois, testou positivo para o Covid-19.
Capitão do Derby County, Rooney comunicou em suas redes sociais que seu teste deu negativo, mas se disse "chateado e desapontado com a situação". Ele perderá os jogos contra Huddersfield, Nottingham e Cardiff.A situação veio em péssima hora para o Derby Count. Na 21ª colocação da Championship, o clube somou apenas três pontos em cinco jogos. Venceu apenas uma partida e perdeu as outras quatro.

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