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futebol

Por vaias, Bale critica torcedores do Real Madrid

Atacante galês disse não entender o motivo das vaias ao invés de receber apoio...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 17:00

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 17:00

Crédito: JIM WATSON / AFP
Gareth Bale não tem um bom relacionamento com os fãs do Real Madrid.Ao podcast 'The Erik Anders Lang Show', o galês criticou os torcedores merengues por receber vaias.
- Tive 80 mil pessoas me criticando por não jogar bem. Isso não está bom. Por exemplo, se perco uma chance clara de gol, na próxima vez parece que o gol está pequeno. Da primeira vez me perguntei "o que é isso?" - disse.
Quando perguntado o motivo das vaias, Bale desabafou que "essa é a grande questão". O galês não entende o motivo das críticas vindas do Santiago Bernabéu.
- Eles deveriam tentar ajudar a jogar melhor e, assim, seriam mais felizes, mas o que acontece é o oposto. Eles assobiam e você se sente pior, você perde a confiança, erra mais e os fãs ficam ainda mais zangados. Isso é típico no Real Madrid - revelou.E MAIS:Após desistência do Chelsea, Juventus entra na briga por Jeremie BogaTécnico da França critica volta do futebol em países europeusDavid Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig E MAIS:

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