Por vaias, Bale critica torcedores do Real Madrid

- Tive 80 mil pessoas me criticando por não jogar bem. Isso não está bom. Por exemplo, se perco uma chance clara de gol, na próxima vez parece que o gol está pequeno. Da primeira vez me perguntei "o que é isso?" - disse.

- Eles deveriam tentar ajudar a jogar melhor e, assim, seriam mais felizes, mas o que acontece é o oposto. Eles assobiam e você se sente pior, você perde a confiança, erra mais e os fãs ficam ainda mais zangados. Isso é típico no Real Madrid - revelou.E MAIS:Após desistência do Chelsea, Juventus entra na briga por Jeremie BogaTécnico da França critica volta do futebol em países europeusDavid Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig E MAIS: