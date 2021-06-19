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Por um problema no pé, Cruzeiro desiste de contratar o atacante Keké

O jogador fez exames médicos na Raposa, mas foi reprovado, pois teria de ser operado para ficar em condições de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 17:01

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 17:01

Crédito: Keké estava com um "pé" no Cruzeiro, mas um problema físico evitou que o negócio fosse fechado-(Victor Souza/Tombense
O atacante Keké, de 25 anos, que atualmente defende o Tombense, não virá para o Cruzeiro. A Raposa estava com o negócio praticamente fechado com um dos destaques do Campeonato Mineiro deste ano, mas um problema no pé do jogador foi constatado após os exames protocolares, o que iria exigir uma cirurgia. Assim, a vinda de Keké para a Toca da Raposa “melou”. A informação da desistência do negócio foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.Keké foi um dos destaques do Campeonato Mineiro deste ano, sendo um dos goleadores, com seis gols, liderando a artilharia até as semifinais da competição, quando o Tombense foi eliminado pelo Atlético-MG. A chegada do jogador seria mais um reforço para o setor ofensivo, pois o time azul também negocia com Wellington Nem, que está no Fortaleza. Keké fez 13 jogos na temporada e estava na disputa da Série C pelo Tombense.

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