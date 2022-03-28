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Por troca no comando técnico, Duílio assume responsabilidade por eliminação do Corinthians no Paulista

Presidente corintiano diz que sacrificou o Paulistão por ter mantido Sylvinho no fim da temporada passada...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 21:25

Publicado em 27 de Março de 2022 às 21:25

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, assumiu a responsabilidade pela eliminação do clube na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (27), após derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no estádio do Morumbi.A postura do mandatário corintiano se deu pela demissão do ex-treinador, Sylvinho, ainda na terceira rodada do Campeonato Paulista, e a contratação do substituto, Vítor Pereira, somente 20 dias depois.
Duílio disse que a postura de manter Sylvinho no fim da temporada passada acabou ‘sacrificando o Estadual do Timão’.
- A responsabilidade é minha de manter o Sylvinho em dezembro, eu deixo isso claro. Sabemos o caminho que estamos seguindo, com um grande treinador, uma grande equipe e campeonatos pela frente. Sabia que íamos sacrificar um pouco o Paulista fazendo a mudança A responsabilidade é minha de manter o Sylvinho em dezembro, eu deixo isso claro. Sabemos o caminho que estamos seguindo, com um grande treinador, uma grande equipe e campeonatos pela frente. Sabia que íamos sacrificar um pouco o Paulista fazendo a mudança – disse o presidente corintiano na zona mista após o Majestoso.
Sobre o novo treinador, Duílio já vê mudança de postura e evolução no trabalho do Corinthians nas mãos de Vítor Pereira.
- Fizemos boas partidas com o Vítor, mudamos totalmente a forma de jogar, é um futebol mais intenso, mudou o dia a dia do trabalho. Era melhor se tivéssemos um mês, mas não é possível. Já vimos muitas diferenças – ressaltou Duílio.
Assim como o próprio treinador e alguns jogadores, o presidente corintiano mencionou o cansaço da equipe, que teve apenas dois dias livres entre as quartas de final, contra o Guarani, na última quinta-feira (24), e o Majestoso deste domingo (28). Mesmo assim, Duílio não escondeu a partida abaixo da média feita pelo Corinthians, mas ressaltou a entrega do elenco.
- A gente tem que saber que não fizemos um bom jogo. Fizemos um bom segundo tempo. Buscamos, corremos, mesmo cansados, mas o desgaste estava claro. E não podia ser diferente. Lutamos até o fim – pontuou o cartola.
Além da parte física do elenco corintiano que está comprometida, o Corinthians teve dois dias a menos de preparação em relação ao São Paulo, que disputou a sua partida pelas quartas de final, contra o São Bernardo, na última terça-feira (22).
Crédito: DuílioestánametadedasuagestãonoCorinthians(Foto:Divulgação/Ag.Corinthians

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