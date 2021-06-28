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Por sequência positiva na Série B, Avaí enfrentará adversários próximos na tabela

Além de visitar Londrina e Ponte Preta, o time Azzurra também terá um importante confronto diante do Botafogo na Ressacada...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 17:11
Crédito: (Thiago Mendes/W9 Press/LancePress!
O triunfo na última rodada da Série B obtido pelo Avaí contra o CRB por 1 a 0 trouxe uma esperança de recuperação para a equipe de Claudinei Oliveira onde a tabela também pode ser considerado um elemento favorável na busca por melhores resultados.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No próximo compromisso, os catarinenses que estão em 14° com sete unidades visitam a equipe que está imediatamente abaixo na tabela com uma vitória a menos, porém também com sete pontos, o Londrina. O jogo em questão está marcado para às 19h (de Brasília) na próxima quarta-feira (30).
Na sequência do calendário, o time Azzurra volta a Florianópolis para receber o Botafogo no sábado (3). Apesar de quatro posições atrás do time carioca, a diferença em pontos para os dois times é de apenas uma unidade.
Por fim, o Avaí fecha o trio de confrontos mais próximos enfrentando no dia 6 de julho, em Campinas, a lanterna Ponte Preta. Hoje aparentemente mais distante dos catarinense, um triunfo da Ponte combinado a um revés do Leão traz a diferença para somente uma unidade.
Pensando nos compromissos já no mês de julho, a expectativa no clube é de poder contar com alguns "reforços" vindos do departamento médico como Betão, Serrato (recuperando de lesões) além do meio-campista Bruno Silva, em isolamento por conta de teste positivo para Covid-19.

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