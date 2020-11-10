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futebol

Por renovação, Neymar quer escolher companheiros de equipe no PSG

Atacante brasileiro deseja que Leonardo contrate jogadores que se encaixam
no seu estilo de jogo para estender seu vínculo com o clube francês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 14:00

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 14:00

Crédito: OZAN KOSE / AFP
Com contrato até junho de 2022, Neymar já começa a conversar sobre uma possível renovação de contrato com o Paris Saint-Germain. De acordo com o "Telefoot", o atacante brasileiro estipulou um requisito para estender seu vínculo: quer jogadores que se encaixam no seu estilo de jogo.Neymar conversou com o diretor de futebol do PSG, Leonardo, e disse que quer ter influência direta nas contratações feitas pelo clube francês. Ele entende que isso melhoraria o seu jogo e o da equipe.
Além disso, Neymar quer continuar recebendo os 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) que recebe por ano. Ele não aceitou reduzir seu salário devido à pandemia do Covid-19.

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