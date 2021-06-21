Por renovação com Ferreira, multa rescisória é fator de preocupação no Grêmio

Crédito: Jogador é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Se dentro das quatro linhas a comissão técnica e os atletas do Grêmio precisam se concentrar em mudar a fase da equipe no Campeonato Brasileiro, na parte gerencial a preocupação é outra e está bastante voltada a situação envolvendo o atacante Ferreira.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Tendo acordo com o clube até 2023, o jogador não seria necessariamente um elemento de atenção especial não fossem pelos termos em que foram acertados o vínculo que está vigente. Em especial, o valor que foi estabelecido como de multa rescisória para negociar o avante sem a necessidade de anuência do tricolor.

Para uma equipe tirar o atacante formado nas categorias de base do clube precisando apenas do desejo do atleta e o depósito na conta gremista, a quantia de oito milhões de euros (R$ 47,7 milhões) é considerada com baixa pela diretoria mediante ao grau de importância que Ferreira adquiriu na equipe de Tiago Nunes. Algo que, consequentemente, reflete no desejo do clube em lucrar mais caso haja a iminente chance de saída do atleta que já foi ligado como de interesse do Shakhtar Donetsk-UCR.

Pensando nas conversas entre a alta cúpula do Grêmio e o empresário de Ferreira, Pablo Bueno, a informação do jornalista Luciano Périco é de que o desacordo está em relação ao aumento salarial pretendido por cada uma das partes.