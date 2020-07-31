Por questões pessoais, Ilicic volta à Eslovênia e não jogará contra o PSG

Crédito: Vincenzo PINTO / AFP

A Atalanta tem um grande desfalque para o jogo contra o Paris Saint-Germain. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o atacante Josip Ilicic precisou retornar à Eslovênia por problemas pessoais e não jogará as quartas de final da Liga dos Campeões.

O desfalque de Ilicic é importante para a Atalanta. O jogador vinha sendo um dos destaques do clube de Bérgamo, que recomendou a volta do atacante ao seu país. Os motivos pessoais que motivaram essa decisão não foram revelados em respeito ao goleador.