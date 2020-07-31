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futebol

Por questões pessoais, Ilicic volta à Eslovênia e não jogará contra o PSG

Atacante da Atalanta deixou a Itália e não estará em campo
pelas quartas de final da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 19:20

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:20

Crédito: Vincenzo PINTO / AFP
A Atalanta tem um grande desfalque para o jogo contra o Paris Saint-Germain. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o atacante Josip Ilicic precisou retornar à Eslovênia por problemas pessoais e não jogará as quartas de final da Liga dos Campeões.
O desfalque de Ilicic é importante para a Atalanta. O jogador vinha sendo um dos destaques do clube de Bérgamo, que recomendou a volta do atacante ao seu país. Os motivos pessoais que motivaram essa decisão não foram revelados em respeito ao goleador.
Na atual temporada, Ilicic disputou 34 partidas com a camisa da Atalanta, marcou 21 gols e deu nove assistências.

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