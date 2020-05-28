Por questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de base

O Atlético-MG comunicou que não irá continuar a manter suas equipes femininas de base. As atletas e a comissão técnica tiveram os contratos suspensos. No comunicado, enviado pela assessoria de imprensa do clube, O Galo justificou a ação como mais um medida de reestruturação pela qual passa o clube, que vive grave crise financeira. E MAIS:FMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosSkank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elencoPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoSette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloO fim da equipe de base do futebol feminino demitiu membros da comissão técnica, 20 atletas do grupo sub-18 e mais dez da equipe sub-16. As meninas da base alvinegra trabalhavam na Arena Inconfidência, no Bairro Concórdia, enquanto o profissional dividia espaço com os homens na Cidade do Galo. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Galo Feminino estava parado em todas as categorias, junto com os times masculinos. As moças do time principal continuam sem saber quando retornam aos treinos, o que já aconteceu com o masculino.