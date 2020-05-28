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futebol

Por questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de base

O Atlético-MG mantém somente o time profisisonal feminino. A Conmebol exige que os clubes tenham times de base e profissionais para jogar suas competições...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 20:50

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:50

Crédito: A equipe de base feminina do Galo foi encerrada por questões financeiras-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG comunicou que não irá continuar a manter suas equipes femininas de base. As atletas e a comissão técnica tiveram os contratos suspensos. No comunicado, enviado pela assessoria de imprensa do clube, O Galo justificou a ação como mais um medida de reestruturação pela qual passa o clube, que vive grave crise financeira. E MAIS:FMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosSkank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elencoPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoSette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloO fim da equipe de base do futebol feminino demitiu membros da comissão técnica, 20 atletas do grupo sub-18 e mais dez da equipe sub-16. As meninas da base alvinegra trabalhavam na Arena Inconfidência, no Bairro Concórdia, enquanto o profissional dividia espaço com os homens na Cidade do Galo. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Galo Feminino estava parado em todas as categorias, junto com os times masculinos. As moças do time principal continuam sem saber quando retornam aos treinos, o que já aconteceu com o masculino.
Vale lembrar que a Conmebol prevê que, para os clubes jogarem suas competições, deve haver equipes de base femininas, além do profissional, como obrigação dos seus afiliados. E MAIS:Tropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubes E MAIS:

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