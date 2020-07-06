Por que jogador do Arsenal postou foto de homem com a camisa do São Paulo?

O inglês Héctor Bellerín, lateral-direito do Arsenal (ING), publicou uma foto de um rapaz com a camisa do São Paulo em suas redes sociais nesta quarta-feira. Alguns torcedores do clube brincaram com a coincidência no Twitter.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados