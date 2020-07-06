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Por que jogador do Arsenal postou foto de homem com a camisa do São Paulo?

Héctor Bellerín apoia projeto de plantio de árvores na floresta amazônica e publica imagem de são-paulino trabalhando em uma das regiões beneficiadas...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 17:52

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:52

Crédito: Reprodução
O inglês Héctor Bellerín, lateral-direito do Arsenal (ING), publicou uma foto de um rapaz com a camisa do São Paulo em suas redes sociais nesta quarta-feira. Alguns torcedores do clube brincaram com a coincidência no Twitter.

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