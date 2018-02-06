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Por 'proposta irrecusável', Edinho deixa a Desportiva e vai para o Macaé

Edinho, tido como ídolo da torcida grená, não faz mais parte do elenco do time do Engenheiro Araripe; destino será o Macaé, do futebol carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 14:47

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 14:47

A Desportiva Ferroviária, que disputa o Campeonato Capixaba 2018, sofreu uma perda considerável nesta terça-feira. Após fechar a transferência para o Macaé em uma operação que deve ser anunciada de forma oficial pelo clube carioca nas próximas horas, o meia-atacante Edinho se despediu dos companheiros de clube e está de viagem marcada para o Rio de Janeiro. A informações é confirmada pela Tiva, que, em uma mensagem enviada para a imprensa, ressalta a bonita história que o jogador construiu na equipe grená.
Não se sabe com exatidão qual valor o clube carioca ofereceu ao atleta, mas, segundo o próprio Edinho, a quantia era "irrecusável."
Edinho, ex-meia-atacante da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Arquivo
Edinho deixa a Desportiva Ferroviária. Confira a nota do clube: 
"A Associação Desportiva Ferroviária informa que o atleta Eder Luciano, o Edinho, recebeu proposta do Macaé - classificada como irrecusável pelo jogador -, e optou por aceitá-la, com a justificativa de, aos 35 anos, atuar no futebol carioca e ter maior projeção nacional. Em respeito ao atleta, que por diversas vezes recusou propostas financeiramente superiores, de fora e dentro do país, para atuar na Desportiva Ferroviária, o clube irá aceitar o pedido do jogador e realizar a sua rescisão contratual, conforme acordado na sua contratação. A Desportiva Ferroviária deseja sucesso a Edinho, em sua brilhante carreira, e deixa as portas abertas para o futuro."
 

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