Por 'proposta irrecusável', Edinho deixa a Desportiva e vai para o Macaé

A Desportiva Ferroviária, que disputa o Campeonato Capixaba 2018, sofreu uma perda considerável nesta terça-feira. Após fechar a transferência para o Macaé em uma operação que deve ser anunciada de forma oficial pelo clube carioca nas próximas horas, o meia-atacante Edinho se despediu dos companheiros de clube e está de viagem marcada para o Rio de Janeiro. A informações é confirmada pela Tiva, que, em uma mensagem enviada para a imprensa, ressalta a bonita história que o jogador construiu na equipe grená.

Não se sabe com exatidão qual valor o clube carioca ofereceu ao atleta, mas, segundo o próprio Edinho, a quantia era "irrecusável."

Edinho, ex-meia-atacante da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Arquivo

Edinho deixa a Desportiva Ferroviária. Confira a nota do clube:

"A Associação Desportiva Ferroviária informa que o atleta Eder Luciano, o Edinho, recebeu proposta do Macaé - classificada como irrecusável pelo jogador -, e optou por aceitá-la, com a justificativa de, aos 35 anos, atuar no futebol carioca e ter maior projeção nacional. Em respeito ao atleta, que por diversas vezes recusou propostas financeiramente superiores, de fora e dentro do país, para atuar na Desportiva Ferroviária, o clube irá aceitar o pedido do jogador e realizar a sua rescisão contratual, conforme acordado na sua contratação. A Desportiva Ferroviária deseja sucesso a Edinho, em sua brilhante carreira, e deixa as portas abertas para o futuro."