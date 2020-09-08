Por presença em festa, Náutico afasta quatro jogadores

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Os bastidores do Náutico pegaram fogo nas últimas horas. Nesta terça-feira, o Timbu confirmou que os zagueiros Diego Silva, Camutanga e os atacantes Thiago e Kieza estão afastados por 10 dias devido a presença deles em uma festa.A principal preocupação é que eles não tenham contato com o restante do elenco, já que não cumpriram as normas internas de isolamento social.

Com a decisão de deixar os atletas em ‘quarentena’, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o quarteto diante do Botafogo-SP, no próximo sábado.

Confira a nota do Náutico

O Clube Náutico Capibaribe, em respeito à torcida e ao público em geral, esclarece que já realizou uma reunião com os atletas, tratando do episódio que envolveu alguns deles, cujas imagens circularam nas redes sociais.

Existem aspectos disciplinares que regem o trabalho de uma instituição esportiva e, particularmente neste momento que o país atravessa, também questões de saúde pública. Prezamos sempre pelo profissionalismo, com total respeito aos funcionários do clube, mas também com a exigência de contrapartidas previamente pactuadas, que consideramos fundamentais. Acima de tudo está o interesse coletivo, de um clube centenário e sua imensa e fiel torcida. O período de pandemia tem exigido muito de todos, nas vidas pessoal e profissional. E a atitude de cada um pode ter repercussão direta sobre si e o próximo. É necessário mais do que bom senso, é imprescindível a prudência, a precaução, a prevenção.

Assim, diante do que foi demonstrado nas imagens, e de acordo com as orientações do Departamento Médico do Náutico, estamos temporariamente promovendo o distanciamento destes atletas, com relação ao restante do elenco. Até que sejam realizados testes e se cumpra um período necessário à garantia de não ter havido infecção pelo novo coronavírus, o grupo cumprirá dias de atividades em horários diferenciados. Medidas administrativas, definidas pela direção e comissão técnica, permanecem no âmbito interno, sendo dialogadas diretamente com os profissionais.

A atual gestão do Clube Náutico Capibaribe sempre priorizará o bom ambiente, de respeito às individualidades, sem jamais admitir que atitudes pontuais conturbem ou prejudiquem os propósitos do coletivo, que não são de poucos, mas de uma instituição composta por milhares de pessoas. Considerando, ainda, que posturas indevidas, hoje, podem expor ao risco muito mais do que a própria integridade física.