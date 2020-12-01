Por liderança, elenco do São Paulo treina para pegar o Goiás

Crédito: Luciano, autor de dois gols no sábado, em atividade nesta terça-feira (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo continuou sua preparação para enfrentar o Goiás na manhã desta terça-feira. Nas imagens divulgadas, é possível visualizar Igor Vinícius, recuperado de lesão, treinando normalmente com os companheiros.

Na última segunda, apenas aqueles que não foram relacionados para o jogo de sábado, contra o Bahia, e os recuperados estiveram em campo. Já nesta terça, foi possível notar a presença de titulares, como Reinaldo, Daniel Alves, Luciano e Brenner.

Além deles, Antonio Galeano recebeu destaque nas mídias. O paraguaio está emprestado pelo Rubio Ñu até dezembro deste ano e fez sua estreia ao entrar no final do empate por 1 a 1 contra o Ceará. Ele também estava relacionado para a partida contra o Bahia.Nas imagens desta terça, Tchê Tchê, Reinaldo, Vitor Bueno e Arboleda aparecem sem coletes, enquanto Daniel Alves, Leo, Luan, Gabriel Sara, Hernanes, Tréllez, Igor Vinícius, Luciano, Brenner e Galeano aparecem com coletes. No entanto, não é possível definir uma escalação com base nas fotos.

Uma provável formação poderá ter: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa (retorna de suspensão), Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner e Luciano.

Na última segunda-feira (30), Bruno Alves estava no treino e foi confirmado que ele novamente testou negativo para coronavírus. Ele ficou de fora dos dois últimos compromissos porque teve contato com um familiar diagnosticado com a doença.