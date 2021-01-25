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Por lesão no tornozelo, Pedro Geromel vira dúvida no Grêmio

Zagueiro sentiu uma dor no tornozelo esquerdo e precisou deixar a equipe na etapa inicial do clássico disputado no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:48

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:48

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio pode ganhar uma dor de cabeça daquelas para a sequência da temporada. Trata-se o zagueiro Geromel, que precisou sair na etapa inicial do Gre-Nal devido as dores no tornozelo esquerdo.
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
A jogada aconteceu aos 38 minutos. Após disputar uma bola, o capitão caiu no gramado e não conseguiu resistir as dores no local.
A saída de Geromel preocupa a comissão técnica do Grêmio, que vê no atleta o pilar do sistema defensivo e importante nos momentos chaves da temporada.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Caso o zagueiro não possa atuar contra o Flamengo, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que Portaluppi escale o garoto Rodrigues no miolo de zaga.

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