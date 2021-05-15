Por lesão no joelho, Ibrahimovic está fora da Eurocopa

Zlatan Ibrahimovic não jogará a Eurocopa. Neste sábado, a seleção da Suécia anunciou oficialmente que o atacante do Milan não estará presente na convocatória devido a uma lesão no joelho esquerdo. O tempo de recuperação é estimado em seis semanas.
O atacante sueco entrou em contato com o treinador de sua seleção para comunicar que não jogará a Eurocopa.- Falei hoje com Zlatan, que me disse que a sua lesão impede a sua participação na Eurocopa. Claro que é triste, especialmente para ele, mas também para nós. Espero que volte aos campos o mais rápido possível - disse Jan Andersson aO "SportExpressen".
A lesão sofrida por Ibra não é grave e não precisará de uma cirurgia. O prazo de recuperação é de seis semanas, o que o tiraria da fase de grupos da Eurocopa. O primeiro jogo da Suécia será no dia 14 de junho, contra a Espanha.