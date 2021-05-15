Por lesão no joelho, Ibrahimovic está fora da Eurocopa

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Zlatan Ibrahimovic não jogará a Eurocopa. Neste sábado, a seleção da Suécia anunciou oficialmente que o atacante do Milan não estará presente na convocatória devido a uma lesão no joelho esquerdo. O tempo de recuperação é estimado em seis semanas.

O atacante sueco entrou em contato com o treinador de sua seleção para comunicar que não jogará a Eurocopa.- Falei hoje com Zlatan, que me disse que a sua lesão impede a sua participação na Eurocopa. Claro que é triste, especialmente para ele, mas também para nós. Espero que volte aos campos o mais rápido possível - disse Jan Andersson aO "SportExpressen".