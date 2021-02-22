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futebol

Por lesão na virilha, Jordan Henderson desfalcará o Liverpool por cerca de três semanas

Meio-campista se junta à lista de desfalques dos Reds, que conta com nomes de peso como Van Dijk, Fabinho, Joe Gomez e Diogo Jota...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:21
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Mais um problema para Jürgen Klopp. No clássico contra o Everton, Jordan Henderson saiu lesionado por um problema na virilha. Com uma lesão muscular, o meio-campista desfalcará os Reds por cerca de três semanas.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
De acordo com o "Daily Mail", o camisa 14 dos Reds não jogará as seguintes partidas: Sheffield United, Chelsea, Fulham e Wolverhampton pela Premier League, além do RB Leipzig pela Liga dos Campeões. Henderson integra uma lista de lesionados de peso no Liverpool. Além dele, Van Dijk, Fabinho, Diogo Jota, Joe Gomez, Joel Matip e Naby Keita também estão fora de combate.

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