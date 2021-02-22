Por lesão na virilha, Jordan Henderson desfalcará o Liverpool por cerca de três semanas

Mais um problema para Jürgen Klopp. No clássico contra o Everton, Jordan Henderson saiu lesionado por um problema na virilha. Com uma lesão muscular, o meio-campista desfalcará os Reds por cerca de três semanas.

De acordo com o "Daily Mail", o camisa 14 dos Reds não jogará as seguintes partidas: Sheffield United, Chelsea, Fulham e Wolverhampton pela Premier League, além do RB Leipzig pela Liga dos Campeões. Henderson integra uma lista de lesionados de peso no Liverpool. Além dele, Van Dijk, Fabinho, Diogo Jota, Joe Gomez, Joel Matip e Naby Keita também estão fora de combate.