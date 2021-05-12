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futebol

Por lesão, Maguire é dúvida para decisão da Liga Europa

Zagueiro não jogará mais pela Premier League na temporada e desfalcará o Manchester United contra Liverpool, Fulham e Wolves...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 14:06
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Harry Maguire pode não jogar mais pelo Manchester United na temporada. Após se lesionar no ligamento contra o Aston Villa no último domingo, o zagueiro desfalcará os Red Devils na reta final da Premier League. Sua presença também é dúvida para a decisão da Liga Europa.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Maguire desfalcará o Manchester United contra o Liverpool, Fulham e Wolverhampton. Ele corre contra o tempo para que, no dia 26 de maio, ele esteja em campo contra o Villarreal.- A boa notícia é que Maguire não partiu o tornozelo, mas tem uma lesão grave nos ligamentos. Se for muito positivo espero que recupere a tempo da final da Liga Europa (26 de maio). Não vai jogar mais no campeonato, mas vamos fazer de tudo para que ele esteja recuperado para a final - disse Solskjaer, treinador dos Red Devils.

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