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futebol

Por gripe, Réver vai desfalcar o Atlético-MG contra o Coritiba

O jogador já havia ficado de fora do confronto contra o São Paulo e seguirá longe do time pelo problema de saúde...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 17:06
Crédito: Réver está gripado e não jogará contra o Coritiba, pela oitava rodada do Brasileirão, domingo, 6 de setembro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG terá um desfalque certo para o duelo contra o Coritiba, domingo, 6 de setembro, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela oitava rodada do Brasileiro: o zagueiro Réver está gripado e não poderá atuar. É o segundo jogo do defensor de fora. Ele já havia ficado de fora do confronto contra o São Paulo, na quinta-feira, 3, no Mineirão. A informação da ausência de Réver foi divulgada pelo Atlético em boletim nesta sexta-feira. O clube informou ainda que o zagueiro está com mal-estar e indisposição, recebendo cuidados em casa, sob os cuidados do departamento médico do clube mineiro. Para tirar qualquer dúvida sobre estado de saúde de Réver, ele foi submetido a uma série de exames para detecção do COVID-19, antes do jogo contra o São Paulo e nesta sexta-feira, com os dois resultados dando negativo para o novo coronavírus. Sampaoli deve manter a zaga que jogou diante do Tricolor, com Igor Rabello ao lado de Junior Alonso, para o Galo buscar se aproximar da ponta do campeonato. O time mineiro é o terceiro colocado, com 12 pontos em seis partidas disputadas, uma a menos do que o Internacional, que é o líder com 16 pontos na classificação.

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