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futebol

Por garrafa atirada no campo, Avaí será julgado pelo STJD

Leão garantiu o acesso, mas terá uma batalha nos tribunais para evitar multa e perda de mando de campo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:32

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:32

O Avaí terminou a temporada com o acesso à elite do futebol nacional, mas isso não impede o clube de resolver problemas extracampo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por conta de uma garrafa jogada no gramado da Ressacada, em jogo contra o Sampaio Corrêa, o time catarinense será julgado pelo STJD.
De acordo com a denúncia, o Avaí foi enquadrado no artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pelo "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo".
Caso seja punido, o clube de Santa Catarina pode desembolsar uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e perda de mando de campo.
Crédito: (Foto:Divulgação

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