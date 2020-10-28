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Por força de contrato Galo não poderá usar Hyoran contra o Palmeiras

O meia está emprestado ao time mineiro até o fim do Brasileiro da Série A e está vetado para o confronto com o Verdão, segunda-feira, 2 de novembro...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 17:20
Crédito: Hyoran foi muito aproveitado por Sampaoli na temporada, mas deve perder espaço com a chegada de Zaracho-(Pedro Aleixo/Atlético-MG
O Atlético-MG segue os trabalhos na Cidade do Galo para o compromisso de segunda-feira, 2 de novembro, às 17h, no Allianz Parque, em São Paulo, diante do Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro já sabe que não contará com o atacante Keno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador recebeu a punição no duelo contra o Sport, na rodada passada, empate por 0 a 0 no Mineirão. A segunda baixa certa no alvinegro é do meia Hyoran, emprestado pelo Verdão até o fim do Brasileiro. Ele não poderá entrar em campo por força contratual, que o impede de jogar contra a equipe paulista. Outra preocupação é com Jorge Sampaoli, que está pendurado com dois cartões e se levar o terceiro, poderá ficar de fora do banco de reservas no jogo contra o Flamengo, domingo, 8 de novembro, em BH. Com a perda de espaço de Hyoran pela chegada de Zaracho, o Galo pode ter uma formação com os seguintes nomes: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Marrony (Marquinhos).
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