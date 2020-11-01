Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por expulsão, Galhardo desfalca o Inter diante do Coritiba

Atacante foi expulso contra o Corinthians e não vai ajudar a sua equipe na abertura do returno...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 21:10

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 21:10

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na noite deste sábado, o Internacional foi até a NeoQuímica Arena e acabou superado pelo Corinthians por 1 a 0. Com o placar, o Colorado corre o risco de perder a liderança da competição para o Flamengo.Desfalque
O atacante Thiago Galhardo, que passou em branco neste sábado, é desfalque certo para o jogo contra o Coritiba, no próximo fim de semana. Após entrada no rival, o jogador recebeu o cartão vermelho.
Com Galhardo fora de combate, Eduardo Coudet terá bastante tempo para achar um substituto. Leandro Fernández é uma das opções para formar dupla com Abel Hernández.
Calendário
Antes de voltar a jogar pelo Brasileirão, o Inter volta a campo para jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo contra o Atlético-GO, o Colorado venceu por 2 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados