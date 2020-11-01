Por expulsão, Galhardo desfalca o Inter diante do Coritiba

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Na noite deste sábado, o Internacional foi até a NeoQuímica Arena e acabou superado pelo Corinthians por 1 a 0. Com o placar, o Colorado corre o risco de perder a liderança da competição para o Flamengo.Desfalque

O atacante Thiago Galhardo, que passou em branco neste sábado, é desfalque certo para o jogo contra o Coritiba, no próximo fim de semana. Após entrada no rival, o jogador recebeu o cartão vermelho.

Com Galhardo fora de combate, Eduardo Coudet terá bastante tempo para achar um substituto. Leandro Fernández é uma das opções para formar dupla com Abel Hernández.

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