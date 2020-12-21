Por economia, Cruzeiro deixa sede do Barro Preto e usará coworking para acomodar seus funcionários

O Cruzeiro deixará de usar a sede administrativa do clube, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, que tem oito andares. O local será alugado a partir do ano que vem e vai utilizar o coworking da WeWork, a maior empresa do mundo de escritórios compartilhados, que é nova parceira comercial da Raposa.
A equipe celeste confirmou a informação no fim da manhã, anunciando a parceria com a empresa de escritórios compartilhados. A WeWork já atua em Belo Horizonte com um espaço no Boulevard Shopping e outro na rua Sergipe, número 1440, na Savassi. Os funcionários da sede irão se alocar em um dos espaços da We work. O Cruzeiro espera economizar cerca R$ 2 milhões por anocom essa mudança de prédio.