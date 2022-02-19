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Por dívida com agente, Justiça bloqueia valores de vendas futuras de Guilherme Arana, Guga e Allan

O clube mineiro segue em disputa judicial com o agente de jogadores André Cury...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 21:59
O Atlético-MG terá mais um problema jurídico para solucionar com o empresário André Cury, que move uma ação milionária contra clube, que parece estar longe de ser resolvida.
P Galo foi comunicado pela CBF que a entidade atendeu o pedido da 39ª Vara Cível de São Paulo para bloquear os direitos econômicos de Guilherme Arana, Guga e Allan. Assim, caso o alvinegro venda algum desses jogadores, o agente terá direito de pleitear o valor que corresponde ao débito que o Atlético possui com ele.
O bloqueio dos direitos dos três atletas não impede que eles joguem pelo Galo em qualquer competição. A medida da defesa de Cury é para garantir que o time mineiro quite sua dívida, caso esses jogadores, de alto potencial financeiro, seja negociado. Cury pede a retenção para receber comissões pela contratação do atacante Franco Di Santo, que chegam a R$ 1,4 milhão. Mas o débito com o agente é maior, ultrapassando os R$ 52 milhões.
Crédito: AranaeoutrosdoisatletasdoGalotiveramosvaloresdeumapossívelvenda(PedroSouza/Atlético-MG

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