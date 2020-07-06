Por direito dos sócios, Grêmio segue com pagamentos a administradora da Arena

Crédito: Divulgação

Apesar de todas as dificuldades financeiras diante da pandemia, o Grêmio conseguiu manter nos últimos meses o pagamento junto a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável por fazer a administração da Arena. A informação é do portal 'Globo Esporte'.

O clube arca com R$ 1,7 milhão por mês para que sócios de modalidade Cadeira Corner e Cadeira tenham o direito de adentrar a casa gremista sem a necessidade de pagar ingresso, algo que, naturalmente, traria prejuízo a Arena Porto-Alegrense.

Contudo, essa medida do Grêmio pode acabar trazendo benefícios adicionais que seriam colocados em discussão para o pleito do clube de maiores vantagens a torcida na volta das competições. O CEO do clube, Carlos Amodeo, é o chamado "homem forte" nas tratativas sobre o tema.

No momento, a ideia seria de que sócios com isenção de ingresso, porém com assento fixo, possam melhorar a posição de seus assentos mediante check-in antecipado.