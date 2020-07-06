Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por direito dos sócios, Grêmio segue com pagamentos a administradora da Arena

Valor mensal para determinados planos do programa não necessitarem a compra de ingresso em jogos é de R$ 1,7 milhão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 15:06

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:06

Crédito: Divulgação
Apesar de todas as dificuldades financeiras diante da pandemia, o Grêmio conseguiu manter nos últimos meses o pagamento junto a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável por fazer a administração da Arena. A informação é do portal 'Globo Esporte'.
O clube arca com R$ 1,7 milhão por mês para que sócios de modalidade Cadeira Corner e Cadeira tenham o direito de adentrar a casa gremista sem a necessidade de pagar ingresso, algo que, naturalmente, traria prejuízo a Arena Porto-Alegrense.
Contudo, essa medida do Grêmio pode acabar trazendo benefícios adicionais que seriam colocados em discussão para o pleito do clube de maiores vantagens a torcida na volta das competições. O CEO do clube, Carlos Amodeo, é o chamado "homem forte" nas tratativas sobre o tema.
No momento, a ideia seria de que sócios com isenção de ingresso, porém com assento fixo, possam melhorar a posição de seus assentos mediante check-in antecipado.
Além disso, sócios que tem desconto no valor dos ingressos (Diamante e Ouro) ganhem mais 10% no valor das entradas. Atualmente, os sócios da categoria Diamante tem desconto com variação de 30% a 50% enquanto os sócios Ouro possuem desconto de 10%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados