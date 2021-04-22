Por desconforto, Pablo desfalcará o São Paulo contra o Santo André

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O São Paulo não contará com o atacante Pablo para o jogo contra o Santo André, nesta sexta-feira (23), às 20h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o Globo Esporte, o camisa 9 sentiu um desconforto nas costas e, assim, não deve entrar em campo no próximo compromisso da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Sem Pablo no ataque, Eder ou Rojas devem ganhar a vaga, ou até mesmo Vitor Bueno, caso o time entre com a escalação reserva, já pensando no jogo de domingo, contra o Ituano.

Ainda segundo as informações do Globo Esporte, o centro-avante realizou um tratamento para as dores durante o treino desta quinta-feira (22), realizado no CT da Barra Funda. Pablo não chegou nem trabalhou com bola.

O camisa 9 sentiu o incômodo ainda no jogo contra o Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (20), válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Conforme informado pelo Globo Esporte, após a partida, que terminou com a vitória do Tricolor por 3 a 0, o atacante reclamou de dores nos vestiários e, mesmo após o dia de folga na quarta-feira (21), não treinou nos gramados, realizando tratamento na parte interna do CT.