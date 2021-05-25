Por Covid-19, Henrique desfalca o Coritiba nos dois primeiros jogos da Série B

Crédito: Divulgação/Coritiba

O zagueiro Henrique, principal contratação do Coritiba para a temporada 2021, não poderá ajudar o Coxa nas duas primeiras rodadas da Série B.

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Aos 34 anos, o atleta foi diagnosticado com Covid-19 e terá que cumprir isolamento social na Europa nas próximas duas semanas.

Diante da situação, Henrique não vai ajudar o Coritiba nos jogos contra o Avaí, em casa e Botafogo, no Rio de Janeiro.