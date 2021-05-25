Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por Covid-19, Henrique desfalca o Coritiba nos dois primeiros jogos da Série B

Zagueiro não poderá ajudar a sua equipe nos duelos contra o Avaí e Botafogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:52

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:52

Crédito: Divulgação/Coritiba
O zagueiro Henrique, principal contratação do Coritiba para a temporada 2021, não poderá ajudar o Coxa nas duas primeiras rodadas da Série B.
+ Confira importantes jogadores do futebol brasileiro que disputaram Jogos Olímpicos
Aos 34 anos, o atleta foi diagnosticado com Covid-19 e terá que cumprir isolamento social na Europa nas próximas duas semanas.
Diante da situação, Henrique não vai ajudar o Coritiba nos jogos contra o Avaí, em casa e Botafogo, no Rio de Janeiro.
Sem o xerife, o técnico Gustavo Morínigo terá que utilizar atletas que já estavam no elenco, como, por exemplo, Luciano Castán, Wellington Carvalho, Nathan Ribeiro, Marcio Silva e Thalisson Gabriel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados