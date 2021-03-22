Por conta de regulamento, treinador brasileiro não pode assumir novo clube saudita

Segundo regra, um técnico não pode comandar duas equipes na mesma temporada, ainda que sejam de divisões diferentes. O brasileiro explicou a negociação e, principalmente, o imbróglio.- O meu time está liderando o campeonato da Divisão 2, pelo que temos conhecimento a diretoria do Al-Wehda já monitorava meu nome pela experiência que tenho no mundo árabe. Já é o sexto clube saudita que eu dirijo, além de dois no Emirados e um no Qatar. Eles fizeram uma proposta direta ao meu presidente aqui, que os autorizou a me procurarem. Fizeram uma proposta e eu aceitei, nos acertamos verbalmente.- O interesse de um time da primeira divisão da Arábia me deixou muito orgulhoso. Feliz por ter sido lembrado, acreditado no meu trabalho. Foi o primeiro clube que trabalhei na Arábia Saudita em 1987, 34 anos atrás. O clube contar comigo me deixou orgulhoso. Eu havia aceitado, mas com essa negativa da Federação, que nenhum clube pode se transferir de um clube pra outro numa mesma temporada. Não poderei ajudá-los esse ano, mas muito orgulhoso e torcendo por eles.