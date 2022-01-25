Por conta de lesão, Luciano larga atrás na briga por vaga no ataque do São Paulo

Diante de um dos setores mais concorridos do São Paulo em 2022, o atacante Luciano larga atrás por uma vaga na equipe comandada por Rogério Ceni. O jogador perdeu a pré-temporada em razão de uma contratura na panturrilha esquerda logo no dia da reapresentação e precisará correr atrás do prejuízo se quiser ser titular.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Após o fim do Campeonato Brasileiro 2020, no qual foi artilheiro com 18 gols e considerado o principal atacante do Tricolor, 2021 já foi um pouco diferente. Apesar de ter começado o ano bem, em abril começaram as lesões que tiraram o jogador de alguns jogos. E 2022 também teve um início longe do que o atleta esperava.

Na temporada passada, o São Paulo disputou 70 jogos, e Luciano participou de 39, marcando dez gols, menos da metade do que em seu ano de estreia, quando não defendeu o time do Morumbi em apenas dez oportunidades.Neste ano, Luciano tem a chance de estar à disposição do treinador no dia 27, quando o time estreia no Campeonato Paulista, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas.

No entanto, a disputa no ataque conta com mais nomes à disposição de Rogério Ceni. Neste momento, Rigoni deve ficar com a vaga, justamente, por ter substituído o companheiro em momentos de lesão. Além da dupla, o Tricolor tem na frente Calleri, Nikão, Alisson, Juan, Toró, Éder e Pablo, que ainda pode deixar o clube.