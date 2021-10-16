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Por conta de apagão no estádio, duelo entre Brasil de Pelotas e Vila Nova será retomado neste sábado

Sem previsão de retorno da energia no Bento Freitas nesta sexta-feira (15), decisão foi de reiniciar a partida às 15h (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 23:45

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 23:45

Medindo forças pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Brasil de Pelotas e Vila Nova entraram em campo na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada, no estádio Bento Freitas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a bola rolando, o Vila iniciou melhor o confronto indo pra cima do adversário. Sendo assim, aos 5 minutos, chegou a abrir a contagem com Rafael Silva, porém, momentos depois, aos 15, não contava com a reação do Xavante que igualou tudo com Erison, deixando o placar em 1 a 1.
Não querendo ficar no empate, o Tigre mostrou poder de reação e, aos 35, voltou a ficar em vantagem. Aproveitando o erro por parte de Oliveira, que acabou jogando contra a própria meta, deixando a equipe goiana mais tranquila em campo com 2 a 1 no marcador. Entretanto, já na reta final da etapa, mais precisamente aos 47 minutos, um apagão no estádio forçou a interrupção do confronto.
A arbitragem, por sua vez, chegou a esperar alguns momentos antes de tomar alguma decisão. Sem êxito no restabelecimento da energia, o delegado da partida informou ao 'SporTV' que o árbitro iria aguardar por 30 minutos.
Passado o período, e ainda com os refletores apagados, a arbitragem informou aos times novos 30 minutos de espera. Porém, assim como foi na primeira tentativa, a situação permaneceu fazendo com que Thiago Luis Scarascati informasse aos atletas sobre a suspensão da partida, mas que iria cumprir o regulamento da competição tendo seu reinício neste sábado (16), a partir das 15h (de Brasília), no mesmo local.

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