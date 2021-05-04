Por conta da Copa do Nordeste, Ceará vai poupar na Sul-Americana

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após muita luta, o Ceará finalmente garantiu uma vaga na atual edição da Copa Sul-Americana. Nas duas primeiras rodadas, a equipe somou quatro pontos e faz uma campanha dentro da sua capacidade.

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Porém, em meio a maratona de jogos do calendário brasileiro, o torneio continental fica em segundo plano nesta semana. O motivo: final da Copa do Nordeste.

No próximo sábado, o Vozão tem um confronto decisivo diante do Bahia, que apenas um empate garante o tetracampeonato do torneio regional.

A expectativa é que o técnico Guto Ferreira vá com uma equipe reserva e poupe até dez jogadores diante do Bolívar.

Classificação