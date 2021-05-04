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futebol

Por conta da Copa do Nordeste, Ceará vai poupar na Sul-Americana

Vozão não vai com força máxima para La Paz devido a concentração para faturar o torneio regional...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 16:45
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após muita luta, o Ceará finalmente garantiu uma vaga na atual edição da Copa Sul-Americana. Nas duas primeiras rodadas, a equipe somou quatro pontos e faz uma campanha dentro da sua capacidade.
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Porém, em meio a maratona de jogos do calendário brasileiro, o torneio continental fica em segundo plano nesta semana. O motivo: final da Copa do Nordeste.
No próximo sábado, o Vozão tem um confronto decisivo diante do Bahia, que apenas um empate garante o tetracampeonato do torneio regional.
A expectativa é que o técnico Guto Ferreira vá com uma equipe reserva e poupe até dez jogadores diante do Bolívar.
Classificação
Após duas rodadas, Ceará e Bolívar estão empatados com 4 pontos. O primeiro encontro será na altitude de La Paz. Na próxima semana, na Arena Castelão, os dois times voltam a se reencontrar.

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