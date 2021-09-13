Por classificação 'na conta do milagre', Grêmio teria de repetir feitos do mês de maio

Crédito: Imortal marcou, ao todo, 14 gols no time venezuelano (MANAURE QUINTERO/POOL/AFP

A felicidade do Grêmio em voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão já precisa fazer parte do passado pois, na próxima quarta-feira (15), a equipe viaja ao Rio de Janeiro em busca de reverter um muito negativo quadro nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Na ida, o tricolor foi goleado em casa por 4 a 0 mesmo tendo um jogador a mais por mais de 45 minutos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última oportunidade em que o time gaúcho conseguiu uma vitória por quatro gols de diferença (cenário que levaria na atual eliminatória a decisão para as penalidades) foi no mês de maio, porém diante do bem menos expressivo Aragua-VEN.

Em confrontos válidos ainda pela fase de grupos e com Tiago Nunes dirigindo o Imortal, a equipe não teve dificuldade para aplicar sonoros 8 a 0 na Arena e 6 a 2, no returno, quando atuou em solo venezuelano.

A situação se torna ainda mais complexa quando analisado o retrospecto nos últimos anos do Grêmio diante do próximo adversário tanto na Copa do Brasil como também no Brasileirão.