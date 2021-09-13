Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Por classificação 'na conta do milagre', Grêmio teria de repetir feitos do mês de maio
futebol

Por classificação 'na conta do milagre', Grêmio teria de repetir feitos do mês de maio

Diante do Aragua, na Sul-Americana, foi a última vez que o tricolor abriu vantagem necessária para, ao menos, levar disputa com o Flamengo para as penalidades...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 10:13
Crédito: Imortal marcou, ao todo, 14 gols no time venezuelano (MANAURE QUINTERO/POOL/AFP
A felicidade do Grêmio em voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão já precisa fazer parte do passado pois, na próxima quarta-feira (15), a equipe viaja ao Rio de Janeiro em busca de reverter um muito negativo quadro nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Na ida, o tricolor foi goleado em casa por 4 a 0 mesmo tendo um jogador a mais por mais de 45 minutos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última oportunidade em que o time gaúcho conseguiu uma vitória por quatro gols de diferença (cenário que levaria na atual eliminatória a decisão para as penalidades) foi no mês de maio, porém diante do bem menos expressivo Aragua-VEN.
Em confrontos válidos ainda pela fase de grupos e com Tiago Nunes dirigindo o Imortal, a equipe não teve dificuldade para aplicar sonoros 8 a 0 na Arena e 6 a 2, no returno, quando atuou em solo venezuelano.
A situação se torna ainda mais complexa quando analisado o retrospecto nos últimos anos do Grêmio diante do próximo adversário tanto na Copa do Brasil como também no Brasileirão.
Isso porque o tricolor não consegue bater por qualquer placar o Flamengo desde agosto de 2018 em vitória por 2 a 0 pela 17ª Rodada do Campeonato Brasileiro. O time era, na época, dirigido por Renato Portaluppi (hoje do outro lado) enquanto o Flamengo estava sob o comando de Mauricio Barbieri, hoje treinador do Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados