Por causa de gastroenterite, Neymar não treina e vira dúvida para clássico contra o Olympique de Marselha

Neste sábado, 06, o Paris Saint-Germain informou que o atacante Neymar não foi ao treino da equipe devido a uma gastroenterite. O clube francês ainda informou que o camisa 10 será reavaliado nas próximas horas. Assim, ele vira dúvida para o clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, às 17h.+ Confira a tabela do Campeonato FrancêsNeymar completou 29 anos na última sexta-feira, mas, dessa vez, não fez grande festa. Através das redes sociais, publicou um vídeo no qual brincava com o na noite de quinta-feira.Confira o Boletim Médico do PSG