Por causa de gastroenterite, Neymar não treina e vira dúvida para clássico contra o Olympique de Marselha

Neste sábado, 06, o Paris Saint-Germain informou que o atacante Neymar não foi ao treino da equipe devido a uma gastroenterite. O clube francês ainda informou que o camisa 10 será reavaliado nas próximas horas. Assim, ele vira dúvida para o clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, às 17h.+ Confira a tabela do Campeonato FrancêsNeymar completou 29 anos na última sexta-feira, mas, dessa vez, não fez grande festa. Através das redes sociais, publicou um vídeo no qual brincava com o na noite de quinta-feira.Confira o Boletim Médico do PSG
- Neymar Jr. faltou ao treino desta manhã devido a uma gastroenterite, e será reavaliado nas próximas horas.
- Timothée Pembélé foi confirmado positivo no teste de PCR Sars-Cov2. Ele, portanto, respeitará o isolamento e estará sujeito ao protocolo de saúde apropriado.
- Colin Dagba, lesionado na coxa, será desfalque nos próximos dois jogos e um novo exame será feito na segunda-feira.
- Abdou Diallo ainda está ausente seguindo o protocolo da Covid.
- Ander Herrera está treinando individualmente e não estará disponível para o jogo em Marselha.
- Keylor Navas, em recuperação de dores nos adutores, não estará disponível em Marselha.
- Juan Bernat continua a reabilitação do joelho direito.