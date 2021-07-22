Por causa da Covid-19, Inter de Milão cancela participação em torneio de pré-temporada nos Estados Unidos

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Na tarde da última quarta-feira, a Inter de Milão anunciou que não viajará aos Estados Unidos para disputar a Florida Cup, torneio de pré-temporada. Em nota oficial, o clube destacou que foi levado em consideração os riscos que as viagens internacionais representam em decorrência da evolução da pandemia do novo coronavírus.

> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioA Internazionale, inclusive, não está sozinha na decisão. Além do clube italiano, o Arsenal, da Inglaterra, também cancelou a participação no torneio. Os Gunners, inclusive, desistiram de participar da Florida Cup depois de casos de coronavírus dentro do próprio clube.> Veja a tabela da Libertadores

- FC Internazionale Milano anuncia que não viajará aos EUA para a Copa da Flórida em consideração aos riscos que, atualmente, as viagens internacionais representam em decorrência da evolução da propagação da pandemia, riscos que já causaram o retirada de participação de parte do Arsenal FC - disse a Inter, em nota oficial.