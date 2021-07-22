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Por causa da Covid-19, Inter de Milão cancela participação em torneio de pré-temporada nos Estados Unidos

Em nota, o clube destacou que foi levado em consideração os riscos que as viagens internacionais representam em decorrência da evolução da pandemia do novo coronavírus...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:36
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Na tarde da última quarta-feira, a Inter de Milão anunciou que não viajará aos Estados Unidos para disputar a Florida Cup, torneio de pré-temporada. Em nota oficial, o clube destacou que foi levado em consideração os riscos que as viagens internacionais representam em decorrência da evolução da pandemia do novo coronavírus.
> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioA Internazionale, inclusive, não está sozinha na decisão. Além do clube italiano, o Arsenal, da Inglaterra, também cancelou a participação no torneio. Os Gunners, inclusive, desistiram de participar da Florida Cup depois de casos de coronavírus dentro do próprio clube.> Veja a tabela da Libertadores
- FC Internazionale Milano anuncia que não viajará aos EUA para a Copa da Flórida em consideração aos riscos que, atualmente, as viagens internacionais representam em decorrência da evolução da propagação da pandemia, riscos que já causaram o retirada de participação de parte do Arsenal FC - disse a Inter, em nota oficial.
Já sob o comando de Simone Inzaghi, a Inter de Milão volta a campo pelo Campeonato Italiano no dia 21 de agosto, contra o Genoa, em casa. Vale lembrar que o clube defende o título da competição.

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