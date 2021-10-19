Por aproximação do G4 na Série B, Náutico terá de quebrar tabu contra o Vasco

Crédito: Jogo do primeiro turno, em São Januário, terminou 1 a 1 (Vitor Brügger/Vasco

Diante das sequências recentes de Náutico e Vasco, as equipes chegam para o confronto válido pelo encerramento da 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B mirando uma necessária e importante aproximação do G4 na reta final da competição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEnquanto a equipe carioca pode ficar, no melhor dos cenários, a somente um ponto do primeiro time dentro dessa região, o Timbu luta para cortar até pela metade a atual diferença de seis unidades. Porém, para isso, precisará protagonizar um feito inédito.

Isso porque, no histórico de confrontos com o Vasco, o Alvirrubro já conseguiu levar a melhor sendo mandante em quatro oportunidades. Mas nenhuma delas atuando na casa original do clube, o Estádio dos Aflitos.

É bem verdade que somente sete dos 18 compromissos contra o adversário em questão ocorreram nessas condições, tendo como outros palcos no estado o Arruda e a Arena Pernambuco. Além disso, a última vez que eles se enfrentaram nos Aflitos foi em 2012 quando, pela Série A, o placar foi de 1 a 1.