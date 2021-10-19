Por aproximação do G4 na Série B, Náutico terá de quebrar tabu contra o Vasco

Diante das sequências recentes de Náutico e Vasco, as equipes chegam para o confronto válido pelo encerramento da 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B mirando uma necessária e importante aproximação do G4 na reta final da competição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEnquanto a equipe carioca pode ficar, no melhor dos cenários, a somente um ponto do primeiro time dentro dessa região, o Timbu luta para cortar até pela metade a atual diferença de seis unidades. Porém, para isso, precisará protagonizar um feito inédito.
Isso porque, no histórico de confrontos com o Vasco, o Alvirrubro já conseguiu levar a melhor sendo mandante em quatro oportunidades. Mas nenhuma delas atuando na casa original do clube, o Estádio dos Aflitos.
É bem verdade que somente sete dos 18 compromissos contra o adversário em questão ocorreram nessas condições, tendo como outros palcos no estado o Arruda e a Arena Pernambuco. Além disso, a última vez que eles se enfrentaram nos Aflitos foi em 2012 quando, pela Série A, o placar foi de 1 a 1.
Na última partida como anfitrião, o confronto que valeu pela Série B de 2016 traz ótimas lembranças ao torcedor do Náutico já que, na Arena, o Timbu conseguiu uma boa vitória por 3 a 1. Além do tento de Bérgson (que hoje atua no futebol da Malásia), Rony (atualmente no Palmeiras) marcou os outros dois gols e foi um dos destaques do confronto.