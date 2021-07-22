Por altos valores de salário, Grêmio não avança na contratação de Paulinho

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Salvo uma mudança radical no atual cenário das negociações, o Grêmio não fará novas investidas visando a contratação do meio-campista Paulinho, sem clube depois de ter conseguido se desvincular do Guangzhou Evergrande-CHN.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNome que conta com grande predileção do técnico Luiz Felipe Scolari, o jogador de 32 anos de idade ex-Corinthians, Tottenham, Barcelona e Seleção Brasileira é um dos nomes mais cobiçados no atual mercado de transferências, especialmente pela possibilidade de não haver uma taxa de transferência entre clubes.

Porém, segundo informação do portal 'ge' que estaria suportada pelo vice-presidente do clube, Marcos Herrmann, a pedida salarial pretendida pelo atleta está distante do que o Tricolor considera como viável para os padrões do futebol brasileiro.

Além do Grêmio, outro clube que também tentou recentemente a contratação de Paulinho e não teve sucesso foi o Fenerbahçe-TUR. Isso porque o atleta, mesmo querendo retornar ao futebol europeu, entende que centros mais badalados ainda podem aparecer, algo que o dá a possibilidade de aguardar até data mais próxima do fim da janela de transferências.