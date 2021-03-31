Popó pode fazer estreia no Goiás nesta quarta-feira

Crédito: Divulgação/Goiás

O atacante Vinicius Popó pode ser a novidade do Goiás nesta quarta-feira pelo estadual. Registrado no BID da CBF, a expectativa é alta para ver a joia diante do Jaraguá.

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Nos bastidores do Verdão, a ansiedade é para ver se ele repete as atuações que teve nas categorias de base do Cruzeiro, quando obteve ótimos números.

Para entender o seu desempenho, no time Celeste, ele marcou 139 gols, em 200 partidas, números fantásticos para um jovem talento.

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