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futebol

Popó pode fazer estreia no Goiás nesta quarta-feira

Emprestado pelo Cruzeiro, o jogador aparece como grande expectativa para duelo contra o Jaraguá...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 14:43
Crédito: Divulgação/Goiás
O atacante Vinicius Popó pode ser a novidade do Goiás nesta quarta-feira pelo estadual. Registrado no BID da CBF, a expectativa é alta para ver a joia diante do Jaraguá.
+ Lista fechada! Confira as 16 seleções masculinas classificadas para as Olimpíadas de Tóquio
Nos bastidores do Verdão, a ansiedade é para ver se ele repete as atuações que teve nas categorias de base do Cruzeiro, quando obteve ótimos números.
Para entender o seu desempenho, no time Celeste, ele marcou 139 gols, em 200 partidas, números fantásticos para um jovem talento.
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Contrato
Apesar dos apelos da torcida do Cruzeiro para que ele ficasse no elenco de Felipe Conceição, Popó vai ficar no Goiás até dezembro deste ano.

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