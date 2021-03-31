Popó pode fazer estreia no Goiás nesta quarta-feira

O atacante Vinicius Popó pode ser a novidade do Goiás nesta quarta-feira pelo estadual. Registrado no BID da CBF, a expectativa é alta para ver a joia diante do Jaraguá.
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Nos bastidores do Verdão, a ansiedade é para ver se ele repete as atuações que teve nas categorias de base do Cruzeiro, quando obteve ótimos números.
Para entender o seu desempenho, no time Celeste, ele marcou 139 gols, em 200 partidas, números fantásticos para um jovem talento.
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Contrato
Apesar dos apelos da torcida do Cruzeiro para que ele ficasse no elenco de Felipe Conceição, Popó vai ficar no Goiás até dezembro deste ano.