Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pope é alvo do Tottenham caso Lloris deixe o clube no fim da temporada

Goleiro do Burnley também está na mira do West Ham. Por outro lado, Lloris pode jogar no Paris Saint-Germain e se reencontrar com Mauricio Pochettino na capital francesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:22

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:22

Crédito: Reprodução
O Tottenham mira a contratação do goleiro Nick Pope caso perca Hugo Lloris na próxima janela de transferências, segundo o “Daily Mail”. O francês tem contrato com os Spurts até 2022 e a chegada de Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain pode acelerar o processo de saída do veterano da Premier League.Pope é jogador do Burnley e está avaliado em cerca de 30 milhões de libras (R$ 230,5 milhões). Além do Tottenham, o West Ham também já foi especulado como um dos possíveis destinos para o atleta da seleção inglesa. O atleta de 28 anos possui vínculo com sua atual equipe até 2023 e seu clube pode optar pela renovação até 2024.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar da pobre campanha do Burnley no Campeonato Inglês, o goleiro consegue se destacar. Em 24 jogos, o arqueiro sofreu 25 gols, mas conseguiu sair sem buscar a bola no fundo das redes em nove partidas. No único duelo em que não entrou em campo nesta temporada, o clube sofreu a pior derrota da temporada: 5 a 0 para o Manchester City.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados