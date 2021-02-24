Pope é alvo do Tottenham caso Lloris deixe o clube no fim da temporada

O Tottenham mira a contratação do goleiro Nick Pope caso perca Hugo Lloris na próxima janela de transferências, segundo o “Daily Mail”. O francês tem contrato com os Spurts até 2022 e a chegada de Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain pode acelerar o processo de saída do veterano da Premier League.Pope é jogador do Burnley e está avaliado em cerca de 30 milhões de libras (R$ 230,5 milhões). Além do Tottenham, o West Ham também já foi especulado como um dos possíveis destinos para o atleta da seleção inglesa. O atleta de 28 anos possui vínculo com sua atual equipe até 2023 e seu clube pode optar pela renovação até 2024.