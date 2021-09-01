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Ponto forte da Ferroviária na Série D, Bruno Leonardo exalta defesa da equipe como ponto chave

Ferrinha é o time menos vazado da quarta divisão com quatro gols sofridos em 13 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 16:38

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:38

Crédito: Jonatan Dutra/Ferroviária S
Dona da defesa menos vazada e da segunda melhor campanha, a Ferroviária vive um ótimo momento na Série D. A Locomotiva, que lidera o Grupo A6 com 32 pontos, vem de uma sequência de 12 jogos de invencibilidade e já está classificada para a próxima fase da competição nacional.
Titular absoluto na boa campanha, o zagueiro Bruno Leonardo exalta o bom momento da defesa e da equipe na competição. Nos 13 jogos disputados até então, a Ferroviária sofreu apenas quatro gols e balançou as redes 23 vezes.Ficamos muito felizes em conquistar o primeiro objetivo que era a classificação. Temos um ótimo grupo, onde todos se doam ao máximo dia após dia em prol do melhor para a Ferroviária. Desde o atacante ao nosso goleiro temos um time em sintonia, e todos colaboram e são importantes para que a gente tenha tomado apenas quatro gols ao longo da competição. Todos ajudam a defender, mas nem por isso deixamos de ser ofensivos.
Apesar da boa campanha na primeira fase da Série D e da marca alcançada de dez jogos sem sofrer gols, o defensor ressalta que a equipe ainda está focada no objetivo principal que é o acesso.
– Sei que temos que buscar muito mais, merecemos isso e estamos trabalhando muito para alcançar esse objetivo, marcas são legais de se bater, mas queremos colocar nosso nome na história da Ferroviária com o acesso, e para isso, ainda precisamos continuar evoluindo e buscando – frisou.A Ferroviária volta a campo contra o Uberlândia, no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão.

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