Ponto forte da Ferroviária na Série D, Bruno Leonardo exalta defesa da equipe como ponto chave

Crédito: Jonatan Dutra/Ferroviária S

Dona da defesa menos vazada e da segunda melhor campanha, a Ferroviária vive um ótimo momento na Série D. A Locomotiva, que lidera o Grupo A6 com 32 pontos, vem de uma sequência de 12 jogos de invencibilidade e já está classificada para a próxima fase da competição nacional.

Titular absoluto na boa campanha, o zagueiro Bruno Leonardo exalta o bom momento da defesa e da equipe na competição. Nos 13 jogos disputados até então, a Ferroviária sofreu apenas quatro gols e balançou as redes 23 vezes.Ficamos muito felizes em conquistar o primeiro objetivo que era a classificação. Temos um ótimo grupo, onde todos se doam ao máximo dia após dia em prol do melhor para a Ferroviária. Desde o atacante ao nosso goleiro temos um time em sintonia, e todos colaboram e são importantes para que a gente tenha tomado apenas quatro gols ao longo da competição. Todos ajudam a defender, mas nem por isso deixamos de ser ofensivos.

Apesar da boa campanha na primeira fase da Série D e da marca alcançada de dez jogos sem sofrer gols, o defensor ressalta que a equipe ainda está focada no objetivo principal que é o acesso.