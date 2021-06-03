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futebol

Ponte Preta se aproxima de contrataçaõ de Bambam, zagueiro do Água Santa

Defensor fez parte do elenco que subiu o Netuno para a Série A1 do Paulista...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 20:58
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A Ponte Preta está próxima de acertar a contratação do zagueiro Bambam, destaque do Água Santa na campanha que deu o acesso ao clube de Diadema à Série A1 do Campeonato Paulista.
>> Baixe o novo app de resultados do L!O Sampaio Corrêa, do Maranhão, também está interessado, mas, no momento, a Macaca surge como opção principal.
A intermediação do negócio tem sido feita pelo empresário Rodrigo Sodré em conjunto com o procurador do atleta, Alaécio.
– Bambam fez uma excelente Série A2 pelo Água Santa e chamou a atenção de clubes da Série B. Temos algumas situações de outras equipes, mas vejo a Ponte Preta como melhor destino para ele no momento. É um time grande, de muita tradição – disse Sodré em contato com o L!.
A ideia é que o defensor chegue ao time campineiro por empréstimo até o fim da Série B. No momento, o valor fixado para compra são os último detalhes a ser resolvido entre as partes.
Bambam tem 27 anos e começou a carreira no Sport. O jogador tem experiências recentes de acesso. Além de subir com o Netuno, o atleta estava no elenco que levou o Brusque para Série B, em 2019, e o Juventude à Série A, em 2020.
O jogador também tem passagem por Boa Esporte, Ypiranga (PE), Inter (PB), Coruripe (AL), Fluminense (BA), Central e São Bento.

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