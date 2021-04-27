Ponte Preta perde e São Paulo garante liderança do grupo no Paulistão

A segunda-feira foi de vitória para o São Paulo mesmo sem entrar em campo. Isso porque a Ponte Preta, terceira colocada do Grupo B, o mesmo do Tricolor, perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 1, em casa, o que garantiu o clube do Morumbi na liderança da chave.
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O São Paulo é o líder do Grupo B com 25 pontos, enquanto a Ferroviária vem na segunda posição, com 11. A Macaca é a terceira com dez pontos, enquanto o São Bento fecha a chave na quarta posição, com cinco pontos conquistados.
TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui Vale destacar que ainda restam dois jogos para o São Paulo encerrar a fase de grupos do estadual. O primeiro deles será no domingo, quando o Tricolor fará o clássico contra o Corinthians, em Itaquera. A última rodada da fase de classificação é contra o Mirassol, dia nove de maio, também fora de casa. Além de liderar o Grupo B, o São Paulo também é o líder geral da competição, com um aproveitamento de 83,3%. A equipe tem o melhor ataque com 25 gols marcados e a segunda melhor defesa, com apenas seis tentos sofridos. Até aqui, são dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota.