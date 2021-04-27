Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ponte Preta perde e São Paulo garante liderança do grupo no Paulistão

Macaca perdeu em casa para a Inter de Limeira, o que confirmou o Tricolor como líder do Grupo B do estadual. Elenco de Crespo havia confirmado a classificação contra o Ituano...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 09:12
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
A segunda-feira foi de vitória para o São Paulo mesmo sem entrar em campo. Isso porque a Ponte Preta, terceira colocada do Grupo B, o mesmo do Tricolor, perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 1, em casa, o que garantiu o clube do Morumbi na liderança da chave.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
O São Paulo é o líder do Grupo B com 25 pontos, enquanto a Ferroviária vem na segunda posição, com 11. A Macaca é a terceira com dez pontos, enquanto o São Bento fecha a chave na quarta posição, com cinco pontos conquistados.
TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui Vale destacar que ainda restam dois jogos para o São Paulo encerrar a fase de grupos do estadual. O primeiro deles será no domingo, quando o Tricolor fará o clássico contra o Corinthians, em Itaquera. A última rodada da fase de classificação é contra o Mirassol, dia nove de maio, também fora de casa. Além de liderar o Grupo B, o São Paulo também é o líder geral da competição, com um aproveitamento de 83,3%. A equipe tem o melhor ataque com 25 gols marcados e a segunda melhor defesa, com apenas seis tentos sofridos. Até aqui, são dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados