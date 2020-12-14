  • Ponte Preta na rodada da Série B, segunda fase da Série C... Veja onde assistir aos jogos da segunda-feira
Ponte Preta na rodada da Série B, segunda fase da Série C... Veja onde assistir aos jogos da segunda-feira

Jogo entre Operário-PR e Ponte Preta fecha a rodada da segunda divisão, enquanto Vila Nova e Ituano jogam na Série C. Confira a programação com os principais jogos do dia!...
LanceNet

14 dez 2020 às 03:00

Crédito: Reprodução/Ponte Preta
Nesta segunda-feira, Operário-PR e Ponte Preta fecham a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Vila Nova e Ituano jogam pela segunda fase da Série C.
Na Espanha, Celta de Vigo e Cádiz realizam a última partida da rodada 13 do Campeonato Espanhol, às 17h. Confira!
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
17h - Celta de Vigo x CádizCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Premium
20h - Operário-PR x Ponte Preta Série B Onde assistir: Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
20h - Vila Nova x Ituano Série COnde assistir: DAZN

