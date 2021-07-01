Ponte Preta fecha com o ex-Santos Gustavo Cipriano para o restante do Brasileirão Série B

O zagueiro Gustavo Cipriano acertou contrato de um ano com a Ponte Preta nesta quarta-feira (30). O defensor de 20 anos passou pela base do Santos e também atuou por uma temporada na Lazio até chegar em Campinas. O desafio na Macaca será o primeiro do zagueiro como profissional. Após 15 anos integrando as categorias de base do Peixe e com a passagem pela equipe Sub-19 da Lazio, Cipriano aguarda ansioso pelo novo passo na carreira.- Agora, a minha carreira como profissional se inicia e o meu entusiasmo é grande para este novo desafio. Gostaria de agradecer à Ponte Preta pela oportunidade e confiança. Podem ter certeza que sempre honrarei esta camisa tão pesada do futebol brasileiro - disse o defensor agora da Ponte Preta.
Na Macaca, Gustavo chega para ajudar a equipe na Série B doCampeonato Brasileiro, competição caracterizada pelo jogo de força física, diferente ao que ocorre no futebol de base e o zagueiro elogiou os novos companheiros e a força do elenco da Ponte em relação a experiência.- Sem dúvidas, será uma grande mudança. Me preparei muito fisicamente para este momento. Enxergo a Ponte Preta com um plantel de jogadores experientes, que também me ajudarão nesta adaptação. Quero ajudar demais a equipe desde este início - afirmou Gustavo sobre a força da Macaca.
Durante o período no Santos, o defensor conquistou títulos importantes na categoria 2001, que revelou os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto. Além disso, Gustavo foi Campeão Paulista Sub-11 e Sub-13. Já no Sub-15 do clube, o zagueiro foi vice-campeão do estadual. Ainda na categoria, Cipriano levantou a taça da Copa Zico.