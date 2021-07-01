Ponte Preta fecha com o ex-Santos Gustavo Cipriano para o restante do Brasileirão Série B

O zagueiro Gustavo Cipriano acertou contrato de um ano com a Ponte Preta nesta quarta-feira (30). O defensor de 20 anos passou pela base do Santos e também atuou por uma temporada na Lazio até chegar em Campinas. O desafio na Macaca será o primeiro do zagueiro como profissional. Após 15 anos integrando as categorias de base do Peixe e com a passagem pela equipe Sub-19 da Lazio, Cipriano aguarda ansioso pelo novo passo na carreira.- Agora, a minha carreira como profissional se inicia e o meu entusiasmo é grande para este novo desafio. Gostaria de agradecer à Ponte Preta pela oportunidade e confiança. Podem ter certeza que sempre honrarei esta camisa tão pesada do futebol brasileiro - disse o defensor agora da Ponte Preta.