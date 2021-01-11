Ponte Preta e Cuiabá fazem jogo movimentado e empatam no Moisés Lucarelli

Crédito: AssCom Dourado

Com o Cuiabá tendo mais volume e a Ponte Preta primando pela eficiência nas poucas chances criadas, o marcador da partida válida pela 34ª Rodada da Série B do Brasileirão teve quatro gols no empate em 2 a 2. Resultado esse que deixou os mandantes em sétimo lugar com 48 unidades e os visitantes em terceiro com 55 unidades.EFICIÊNCIA FALOU ALTO

Os cuiabanos eram os responsáveis por ter mais tempo a bola nos pés e tentarem assumir o controle do jogo no trabalho da troca de passes e encontro dos espaços. Porém, apesar dos esforços onde o time chegou a bater com Romário bola que foi salva em cima da linha pelo zagueiro Luizão, quem abriu a contagem usando a estratégia da transição no contra-ataque foi a Ponte.

Depois de cruzamento cortado pela zaga do Dourado, Guilherme Pato mandou novamente na área e Bruno Rodrigues apareceu na outra trave para testar rasteiro. O goleiro João Carlos tentou evitar, mas a arbitragem apontou que a bola ultrapassou toda a linha do gol e validou o tento dos anfitriões em Campinas aos 24 minutos.

REAÇÃO CUIABANA

Na volta do intervalo, a postura do time visitante não se alterou, mudando apenas o fato de que, na hora de concluir, a mira do sistema ofensivo se mostrou mais certeira. Foi dessa forma que, depois da bola alçada na área que sobrou nos pés de Marcinho, o camisa 11 conseguiu achar uma finalização no sendo seguido por três marcadores e, com Ygor se atrapalhando depois de um desvio no meio do caminho, a partida ficou igualada no Moisés Lucarelli.

PRESSÃO DE UM LADO... GOL DO OUTRO

Se na etapa inicial a Ponte Preta ainda conseguia por vezes saídas para o ataque que "desafogavam" seu sistema defensivo diante do domínio territorial dos cuiabanos, o mesmo não pode se dizer do segundo tempo. Com as linhas da equipe do Centro-Oeste subindo em uma marcação mais ajustada além dos erros que a Macaca cometia, os lances de ataque ficaram restritos a um lado do campo com os mandantes se segurando para não tomarem a virada em praticamente todo o tempo.

Porém, como o futebol premia a bola na rede, na primeira chance que o time mandante teve de voltar a ficar na frente, Yuri chegou na linha de fundo e acertou um cruzamento preciso que Tiago Orobó testou forte no canto esquerdo de João Carlos.

ÚLTIMOS SUSPIROS

Jenison ainda teve forças para conseguir novamente deixar o resultado pareado no interior paulista em bonita jogada individual que concluiu com o chute de média distância, mas o desempenho nos 45 minuto derradeiros conduziam o Cuiabá a acreditar nos três pontos. Yago e Maxwell tiveram oportunidades claras de marcar, mas Ygor salvou a pele do time campineiro com defesas espetaculares.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 2 x 2 CUIABÁ - 34ª RODADA DA SÉRIE B​Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data e horário: 11 de janeiro de 2021, às 17h30Árbitro: Marielson Alves Silva (CBF-BA)Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (CBF-BA) e José Carlos Oliveira dos Santos (CBF-BA)Gramado: RegularCartões amarelos: Eduardo Kunde, Elvis (CUI)Cartões vermelhos:

GOLS: Bruno Rodrigues (24'/1°T) (1-0), Marcinho (9'/2°T) (1-1)

PONTE PRETA (Técnico: Fábio Moreno)

Ygor; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Barreto, Vinicius Zanocello e Camilo (Luan Dias, aos 15'/2°T); Bruno Rodrigues, Guilherme Pato (Tiago Orobó, aos 15'/2°T) e Matheus Peixoto (João Veras, aos 32'/2°T).

CUIABÁ (Técnico: Allan Aal)