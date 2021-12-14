Pontas, laterais... São Paulo mapeia posições para reforçar o time

Com o final da temporada, o São Paulo agora vai em busca de reforços pontuais para 2022. Sem muito dinheiro em caixa, não há expectativas por um grande reforço, mas algumas peças devem chegar ao Tricolor nas próximas semanas. O técnico Rogério Ceni já passou para a diretoria são-paulina algumas posições carentes no elenco, como volantes e pontas velozes, bons no um contra um, como o próprio treinador falou em entrevista coletiva.

- Posições (de reforços) serão passadas para a direção, já citei várias vezes em entrevistas coletivas, faltam algumas posições, de um contra um, de lado de campo, é minha opinião, minha análise - afirmou o treinador, logo depois da partida contra o América-MG, que encerrou a temporada.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!A diretoria e comissão técnica buscam mudar o perfil do elenco, considerado 'calado', palavra usada por Rogério Ceni. Por enquanto, a única negociação em aberta é com o Flamengo para trazer o lateral-direito Rodinei. No entanto, a ideia do São Paulo é ter o jogador por empréstimo, ideia não muito bem vista pela diretoria do Rubro-Negro.

Vale ressaltar que o São Paulo não tem dinheiro para grandes contratações. O clube viu a sua dívida aumentar para perto dos R$ 700 milhões e terá que partir para reforços que sejam baratos e que possam agregar dentro de campo.