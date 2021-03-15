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futebol

Ponta, falso nove… Marrony fala sobre versatilidade no ataque do Galo: 'fico bem a vontade com isso'

O atacante do Atlético-MG está tendo um bom começo de temporada e ja é o artilheiro do Campeonato Mineiro...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 17:58
script src="//player.daznservices.com/player.js#d3433344d9573b7cb3133487ad.1leg08rzi18hg1773w6q2so4l0$videoid=12b06mmvrzwjx1cb7wt1b1gk7c" async> O atacante Marrony parece que está reencontrando o seu bom futebol, que gerou o interesse na sua contratação, pagando ao Vasco R$ 20 milhões em 2020. O jogador teve poucos momentos de brilho com Jorge Sampaoli, muito por ter de jogar como centroavante fixo. Todavia, em 2021, Marrony está mais solto em campo, marcou três gols em quatro jogos e é o artilheiro do Campeonato Mineiro. Confira o que o avante alvinegro disse sobre seu novo momento e bom começo de ano. Marrony é o artilheiro do Estadual com três gols- (Divulgação Twitter)

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