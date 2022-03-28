Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Polônia x Suécia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Polônia x Suécia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Equipes duelam em jogo único por uma vaga direta na Copa do Mundo do Qatar
Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:17

LanceNet

Nesta terça-feira, Polônia e Suécia se enfrentam na decisão por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. A equipe de Lewandowski avançou de fase devido a desclassificação da Rússia, enquanto a seleção sueca passou após vencer a República Tcheca na última quinta-feira. O confronto, no Estádio da Silésia, está marcado para às 15h45.COMO CHEGAM AS EQUIPESApesar de não disputar a semifinal da repescagem europeia, a Polônia foi a campo em um amistoso contra a Escócia e empatou em 1 a 1. A seleção polonesa saiu atrás do placar, mas arrancou o empate no fim, em cobrança de pênalti. Enquanto a Suécia passou pela República Tcheca, vencendo por 1 a 0.
ÚLTIMO DUELOA última vez em que as equipes se enfrentaram foi em confronto válido pela Eurocopa, em 2021.Na ocasião, os suecos venceram por 3 a 2. A seleção polonesa ficou com dois gols de desvantagem, conseguiu empatar com dois de Lewandowski, mas sofreu a derrota no fim de jogo.FICHA TÉCNICAPolônia x Suécia
Data e horário: 29/03/2022, às 15h45Local: Estádio da Silésia, em Chorzów (POL)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
POLÔNIA (Técnico: Czeslaw Michniewicz)Szczęsny; Bednarek, Glik e Bereszyński; Cash, Żurkowski, Moder, Krychowiak, Reca e Zieliński; Lewandowski.
SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson e Bengtsson; Ekdal, Forsberg, Olsson e Kulusevski; Isak e Ibrahimovic.
Crédito: (Foto:KIRILLKUDRYAVTSEV/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados