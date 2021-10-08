Polônia x San Marino: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Polonia recebe San Marino pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Lewandowski precisa da vitória após um início irregular de campanha para seguir sonhando com uma classificação ao Mundial do Qatar.Necessidade da vitória
- Eu quero que o time tenha uma mentalidade vencedora, sendo agressivo sem a bola, prevenindo contra-ataques e estando a maior parte do tempo próximo do gol do adversário. É o que quero ver na minha equipe. Quero ver os rivais reconhecendo que não querem nos enfrentar por marcarmos muitos gols e não concedermos nada - disse Paulo Sousa.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Situação delicada
San Marino perdeu as seis primeiras partidas e a vitória da Polônia é tratada como obrigação caso a equipe queira sonhar com o Mundial de 2022. O time de Paulo Sousa ocupa a 3ª colocação no Grupo I, embora esteja a apenas um ponto da Albânia. No entanto, neste momento, a seleção estaria sem chances de viajar até o Qatar no próximo ano.
FICHA TÉCNICA:Polônia x San Marino
Data e horário: 9/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: PGE Narodowy, em Varsóvia (POL)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:POLÔNIA (Técnico: Paulo Sousa)Fabianski; Dawidowicz, Bednarek e Helik; Bereszynski, Szymanski, Moder e Kozlowski, Frankowski; Piatek e Buksa
Desfalques: Damian Szymański (machucado)
SAN MARINO (Técnico: Franco Varrella)Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Fabbri e Grandoni; Zafferani, Mularoni, Golinucci e Vitaioli; Nanni
Desfalques: Nenhum