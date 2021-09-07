Polônia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP

Nesta quarta-feira, a Polônia enfrenta a Inglaterra em partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. As duas seleções chegam para o jogo após vencerem por goleada seus adversários na última rodada. O confronto, no Estádio Nacional de Varsóvia, está marcado para às 15:45 (horário de Brasília).

> Confira a tabela e os jogos das Eliminatórias EuropeiasPOLÔNIAA Seleção Polonesa vem de duas vitórias, sendo a última, uma goleada por 7 a 1 contra o San Marino. Os poloneses ocupam a 2º colocação do Grupo I e buscam a vitória para diminuir a vantagem do líder do grupo, a Inglaterra. A Polônia tem apenas uma derrota nesta edição das Eliminatórias, justo contra os ingleses, adversário da vez.

INGLATERRAA Seleção Inglesa ocupa a liderança do Grupo I com vantagem de cinco pontos para o segundo lugar. Os ingleses estão com aproveitamento de 100% no grupo e, em cinco partidas, sofreram apenas um único gol. As duas últimas partidas da Inglaterra resultaram em vitória, duas goleadas por 4 a 0, contra Hungria e Andorra.

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Polônia x InglaterraEliminatórias da Copa do Mundo 2022 - EuropaGrupo I - 6º rodada

Data e horário: 08/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL)Árbitro: Daniel Siebert (ALE)Assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Var: Bastian Dankert (ALE)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

POLÔNIA (Técnico: Paulo Sousa)Szczęsny; Dawidowicz, Glik e Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Linetty e Rybus; Buksa e Lewandowski.

Desfalques: Nenhum

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice e Phillips; Sterling, Mount e Grealish; Harry Kane.