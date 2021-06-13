Polônia x Eslováquia: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Polônia e Eslováquia entram em campo nesta segunda-feira para estreia das seleções na Eurocopa. A partida está marcada para às 13h (Brasília), no estádio São Petersburgo, na Rússia. O duelo é válido pelo Grupo E da competição, que também tem Espanha e Suécia.

POLÔNIAClassificada sem sustos nas Eliminatórias da Euro, a Polônia conta com sua principal arma Robert Lewandowski, para bater a equipe adversária. Nos últimos dois amistosos da equipe, empatou com Islândia e Rússia. O técnico da seleção polonesa, o português Paulo Sousa, falou sobre o confronto.

- Não vai ser fácil. Será um jogo muito dinâmico, será mental, de foco, não podemos errar, precisamos estar prontos. Temos de encontrar lacunas na Eslováquia, uma equipa que está bem organizada e defende bem com um bloco médio a baixo. Eles são muito fortes na transição, muito diretos, não gastam muita energia na construção e também são muito fortes nas peças preparadas.

ESLOVÁQUIAA Eslováquia, no entanto, se classificou para a Eurocopa na repescagem das Eliminatórias, ao bater a Irlanda do Norte. Tem o meia Hamsik, ex-Napoli, como principal jogador da equipe. Nos dois últimos amistosos, empatou com Bulgária e Áustria. O técnico Pavel Hapal comentou o duelo.

- Eles têm um novo treinador desde janeiro e ele tem tentado introduzir novos elementos no jogo. Tem certa transformação, algumas mudanças. Mudar em nível nacional leva tempo. Mas podemos ver que ele rodou alguns jogadores em diferentes posições. E acredito que fizemos nosso dever de casa e estamos preparados - destacou Hapal.

FICHA TÉCNICA

Polônia x EslováquiaEurocopa - Grupo E - Rodada 1

Data e horário: 14/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio São PetersburgoÁrbitro: Ovidiu Hategen (ROM)Transmissão: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

POLÔNIA (Técnico: Paulo Sousa)Szczesny; Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz; Jozwiak, Lewandowski