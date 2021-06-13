Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Polônia x Eslováquia: saiba onde assistir e prováveis escalações

Lewandowski é a principal arma dos poloneses, enquanto Hamsik é o destaque eslovaco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 15:01

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 15:01

Crédito: JANEK SKARZYNSKI/AFP
Polônia e Eslováquia entram em campo nesta segunda-feira para estreia das seleções na Eurocopa. A partida está marcada para às 13h (Brasília), no estádio São Petersburgo, na Rússia. O duelo é válido pelo Grupo E da competição, que também tem Espanha e Suécia.
POLÔNIAClassificada sem sustos nas Eliminatórias da Euro, a Polônia conta com sua principal arma Robert Lewandowski, para bater a equipe adversária. Nos últimos dois amistosos da equipe, empatou com Islândia e Rússia. O técnico da seleção polonesa, o português Paulo Sousa, falou sobre o confronto.
- Não vai ser fácil. Será um jogo muito dinâmico, será mental, de foco, não podemos errar, precisamos estar prontos. Temos de encontrar lacunas na Eslováquia, uma equipa que está bem organizada e defende bem com um bloco médio a baixo. Eles são muito fortes na transição, muito diretos, não gastam muita energia na construção e também são muito fortes nas peças preparadas.
ESLOVÁQUIAA Eslováquia, no entanto, se classificou para a Eurocopa na repescagem das Eliminatórias, ao bater a Irlanda do Norte. Tem o meia Hamsik, ex-Napoli, como principal jogador da equipe. Nos dois últimos amistosos, empatou com Bulgária e Áustria. O técnico Pavel Hapal comentou o duelo.
- Eles têm um novo treinador desde janeiro e ele tem tentado introduzir novos elementos no jogo. Tem certa transformação, algumas mudanças. Mudar em nível nacional leva tempo. Mas podemos ver que ele rodou alguns jogadores em diferentes posições. E acredito que fizemos nosso dever de casa e estamos preparados - destacou Hapal.
FICHA TÉCNICA
Polônia x EslováquiaEurocopa - Grupo E - Rodada 1
Data e horário: 14/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio São PetersburgoÁrbitro: Ovidiu Hategen (ROM)Transmissão: SporTV
PROVÁVEIS TIMES
POLÔNIA (Técnico: Paulo Sousa)Szczesny; Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz; Jozwiak, Lewandowski
ESLOVÁQUIA (Técnico: Pavel Hapal)Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados